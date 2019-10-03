玉山銀續奪8月發卡王 國泰世華銀刷卡金額最高

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金管會今天公布8月份銀行發卡量與簽帳金額，玉山銀行以15.5萬張，續奪發卡王；另外單月簽帳金額刷卡王，繼續由國泰世華銀行以新台幣423.8億元奪冠。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，8月單月發卡量最高的銀行是玉山銀行，單月發行15.5萬張卡；第2名為國泰世華銀行，以些微差距3116張，擠下上個月亞軍台新銀行，單月發卡有7.6萬張；台新則是第3名，單月發卡有7.3萬張。

針對玉山銀連2個月奪下發卡王，甚至將第2名的國泰世華銀與第3名的台新銀加起來的發卡量14.9萬張，都比不過玉山銀的15.5萬張卡，銀行局副局長黃光熙表示，可能是玉山銀之前推出新卡產生的效果。

另外，8月份簽帳金額刷卡王由國泰世華銀行繼續奪冠，單月簽帳金額達423.8億元；第2名為中國信託銀行，單月簽帳金額386.8億元，第3名為玉山銀行，單月簽帳金額有352.4億元。

金管會指出，截至今年8月底止，合計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4600萬張，總有效卡數約3096萬張。國銀8月當月簽帳金額約2601億元，較上月減少199億元、減幅有7.1%；當月轉銷呆帳金額約3億元、逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）的比率平均為0.19%，與上個月相同。（編輯：張均懋）1081003