大同美國子公司重整獲准 股價淡定

（中央記者江明晏台北4日電）繼爆出華映、綠能地雷後，大同3日晚間宣布持股50%的大同美國公司（TUS）在美國法院聲請重整並核准，但大同強調「TUS重整對公司營運沒有影響」，今天股價也相對淡定。

大同今天開盤一度走高至16.55元，隨後翻黑小下跌，低點下探16.3元，跌幅0.91%。不過，外資已連續5日大舉賣超大同，累積約1.4萬張。

創業逾百年的大同近年面臨內憂外患，有旗下面板廠華映聲請破產、太陽能廠綠能通過解散清算、尚志終止上市等內憂，經營大同的林家也受市場派步步進逼，經營權遭逢危機。

大同說明，主因為民國100年TUS作為協助採購，在矽料供應商Hemlock的要求下，和台灣的綠能公司共同與Hemlock訂立三方多晶硅原料供應契約，原料市場價格迅猛崩跌，導致台灣綠能公司步入解散清算程序。TUS於今年7月接獲美國Hemlock公司通知，要求給付依原先和解契約內容綠能需給付的500萬美元，其後以違約為由，提出要求TUS以3500萬美元和解。

大同表示，為保護TUS不受突然大額債務影響公司營運，TUS依美國破產法第11章聲請重整，以保護公司得以繼續營業及服務客戶。但大同對TUS為股東關係，損益影響尚待評估，TUS重整對大同營運沒有影響。（編輯：鄭雪文）1081004