台股電金回穩 震盪收紅漲18.57點

（中央社記者張建中台北4日電）台股今天走勢震盪，雖然10900點關卡得而復失，不過隨著尾盤買盤擁入拉抬，指數終場收漲18.57點；電子與金融類股同步回穩。

加權指數今天收在10894.48點，漲18.57點，漲幅0.17%，成交值新台幣億1221.48億元。

傳統產業股今天漲跌互見，慧洋-KY第3季營收創高，股價表現強勁，收漲0.9元，台灣高鐵也展開之勢，股價跌深反彈，收漲1.4元，帶動整體航運類股指數漲0.6%，表現最佳。

橡膠類股也有不錯表現，類股指數漲0.43%，其餘食品、塑膠與紡織等類股指數也都同步走揚，水泥與造紙類股表現則相對疲弱，類股指數分別下挫0.46%及0.43%。

大同因持股50%的大同美國公司（TUS）在美國法院聲請重整獲准，今天股價表現疲弱，收跌0.2元。中電則在處分桃園龜山工業區資產，獲利約9億元，激勵股價跳空漲停達10元，並一價到底。

電子股方面，瑞昱、義隆與立積在業績表現亮麗下，股價同步走高，其餘IC設計服務與矽智財（IP）廠世芯-KY及M31等也都有不錯表現。

整體電子類股指數收漲0.19%，金融類股指數也漲0.23%，為大盤反彈的主要助力。

分析師王兆立表示，台股指數將呈箱型整理格局，11000點將為高檔壓力區，季線10716點則為低檔支撐，預期將以個股表現為主。（編輯：楊凱翔）1081004