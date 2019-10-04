日商白皮書期許深化台日合作 盼解決供電疑慮

（中央社記者潘姿羽台北4日電）台北市日本工商會今天發表2019年白皮書，除了期許台日可深化合作關係，也「強烈希望」政府能解決供電疑慮；國發會回應，政府積極配合產業發展的用電需求，2019年起，備用容量率可達15%。

台北市日本工商會2019年度白皮書以「在令和時代下讓台日商業關係更加密切」為主題，並提出6大建議，分別是排除投資、推動事業時的阻礙因素，廢除對日本產食品的進口管制措施，深化台日間國際合作，加速培育新產業及活化原有產業，促進民間資金參與基礎建設投資，以及建構環境保護、照護醫療等領域制度並鼓勵日商投資。

在「排除投資、推動事業時的阻礙因素」部分，包含解除供電疑慮、給予投資台灣的日商更流暢的行政手續、廢除勞工特休未休日數折算工資制度、維護商業環境與安全等。

日本工商會特別強調，儘管政府已推動各項「五缺」改善措施，仍無法消除大眾對供電安定的疑慮，希望政府除了提早揭示完整的電源計畫，並能提供使民間企業得以長期觀點進行投資判斷的環境，政府對於既定能源計畫也不宜突然改變。

日本工商會也說，目前台灣供電情形是以備用容量率15%作為電源開發目標，不過2018年備用容量率仍低於15%。

國發會下午發布新聞稿回應，面對企業擔憂的「五缺」，針對供電議題，政府配合產業發展的用電需求，2019年起備用容量率可達15%；過去企業常常詬病環評審查機制，環保署已推動相關精進措施，提升環評效率。

國發會並表示，政府預計至2022年可釋出1827公頃產業用地，並由經濟部招商投資服務中心擔任產業用地媒合的單一窗口，提供廠商多元優質的尋地管道；此外，配合產業轉型發展與商業活動型態改變，各部會已鬆綁496項法規，以排除投資障礙，完善國內經商法制環境。（編輯：林興盟）1081004