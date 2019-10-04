新普群電9月營收 雙創歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北4日電）電池大廠新普及電源廠群光電能受惠於第3季產業旺季，加上非NB產業成長力道強勁，推動9月營收再攀上歷史新高，在美中貿易戰不確定性干擾下仍繳出亮眼成績。

新普公布9月營收首度跨越70億元大關，以新台幣70.54億元、連續第2個月寫下歷史單月新高，月增3.07%，年增17.17%；由於8、9月營收登頂，累計第3季營收203.5億元，季增21.8%，年增22.6%，同步創下單季新高紀錄。

累計新普今年前9月營收514.84億元，年增為15.55%。

展望第4季，新普董事長宋福祥表示，目前看到包括筆電、手機、非IT等產品線都有不錯的動能，後勢不看淡。

美系外資今天最新出爐的報告中，給予新普「優於大盤」（OW）評等，目標價340元，看好新普成功跨入非消費性電子領域，是電動車、資料中心市場成長的主要受益者，預計新普在2019年至2021年度的複合年成長率將達到15%。

群光電能9月營收33.85億元，年成長6%，月增1.6%，為連續3個月創下歷史新高；第3季營收約99.9億元，較第2季成長20.2%，年增11%。累計1至9月營收255.27億元，年增11.3%。

群電表示，雖然美中貿易戰的不確定性持續影響今年市場，不過受惠智慧家庭、遊戲機、Type-C筆電及大瓦特數筆電等產品驅動下，營運持續攀升，單季營收創下歷史新高，獲利也有望跟進。（編輯：張良知）1081004