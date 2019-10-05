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全訊受惠中科院訂單 今年營收可望創新高

最新更新：2019/10/05 13:11

（中央社記者張建中新竹5日電）砷化鎵整合元件廠全訊營運展望樂觀，受惠中科院訂單挹注，功率放大器模組也成功打進印度與俄羅斯等國家的國防體系供應鏈，今年營收可望創歷史新高。

全訊產品主要應用在國防軍事領域，以電子掃描主動相列雷達、防禦飛彈尋標系統等為主；在商用市場方面，全訊產品也可應用於無線區域網路、安全監控系統與行動通訊基地台等領域。

受惠來自中山科學研究院訂單挹注，全訊今年來營運高度成長，9月營收達新台幣6333萬元，月增36.64%，更較去年同期大增513.45%，並為26個月新高；全訊前9月營收3.51億元，年增37.9%。

全訊表示，中科院訂單採計畫性出貨，預期今年第4季業績仍將較去年同期顯著成長，今年總營收可望刷新歷史新高紀錄。

除中科院訂單外，全訊指出，旗下功率放大器模組成功開拓海外市場，打進印度、以色列與俄羅斯等國家的國防體系供應鏈，外銷營收比重將約2成水準。

展望未來，全訊表示，在政府「國防自主」政策下，國內訂單能見度高，此外，氮化鎵（GaN）高頻功率放大器已開發完成，陸續出貨，並針對商用5G基地台市場，投入毫米波功率放大器產品開發，對未來樂觀審慎。（編輯：林孟汝）1081005

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