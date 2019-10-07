捷運松江南京地上權案7日招標 權利金底價41億

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）今年指標性大案捷運松江南京地上權案今天公告招標，權利金底價新台幣41億230萬多元，約為市價的4.5成，未來得標人須另就捷運共構費用付給捷運局2.3億元，預計12月9日開標。

財政部國產署表示，捷運松江南京地上權案位於松江路、松江路90巷及松江路108巷間，為國發會移交基金資產活化標的，內含兩個街廓，總面積約1450.5坪，其中北側基地包含捷運松江南京站2號及3號出入口；兩街廓使用分區為第三種住宅區及第三種商業區，建蔽率45%及65%，容積率225%及630%。

在招標條件方面，權利金底價訂為41億230萬餘元，因北側基地與捷運共構，未來得標人必須就已興建完成的共構出口興建費用，付給台北市捷運局2億3212萬元。此案地上權存續期間70年，地租年息率4.0%，其中1%隨每年申報地價調整，其餘3%固定以決標當年申報地價計算，地上權及地上建物不得辦理一部讓與，用途限制不得作住宅使用。

國產署表示，捷運松江南京地上權案位處台北市東西向商業動脈交通核心，周邊地區商業密集，辦公大樓及金融產業群聚，鄰近松江公園、四平商圈及長安國中，交通便利，且生活、商業、文教機能良好。

國產署指出，北區分署8月15日舉辦招商座談會時，現場壽險業、金控公司、建設公司業者踴躍出席，其中多家業者已積極進行評估規劃，顯示本案深受市場關注，歡迎各界踴躍投標。（編輯：楊玫寧）1081007