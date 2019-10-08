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邑昇：轉型有成 第3季拉貨強勁

最新更新：2019/10/08 17:09

（中央社記者江明晏台北8日電）邑昇實業公告9月合併營收新台幣9552萬元，年增6.78%，前9月營收9.15億元，年增15.34%，邑昇說明，今年兩大主要業務穩定發展，第3季受惠歐美消費旺季拉貨，營收亮眼。

邑昇說明，今年以來公司兩大主要業務穩定發展，印刷電路板（PCB）本業轉攻利基型產品，以及光電事業部LED行動照明產品外銷歐美成果顯現，整體營收穩定成長，並保持雙位數的年增率。

邑昇表示，早期以生產LED光電板為主，2015年起公司積極轉型，轉進高階印刷電路板，切入工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高利基領域發展；另一方面，跨足LED行動照明產品，伴隨歐美運動休閒風潮興起，陸續接獲歐美品牌大廠訂單，第4季為歐美傳統消費旺季，客戶第3季加強拉貨力道，單季營收3.24億元，為歷史高水位。

根據調研機構Prismark估計，PCB全球市場規模將以年複合成長率4.05%成長，並在2022年達到688.1億美元（約新台幣2兆元）。鑑於IoT、5G商轉、電動車大趨勢來臨，未來大數據應用、伺服器、小型基地台、儲存設備以及資料庫中心等，將會大量採用高速高頻及高密度PCB板材，可帶動PCB產業新一波的成長，邑昇預期因市場需求強勁，可望推升營運持續走高。

目前全球市場多受中美貿易戰影響，邑昇表示，兩大主要產品的生產基地皆位於台灣桃園廠，所受衝擊有限；公司持續發揮轉型效益，PCB產品以小量多樣優勢積極爭取IPC及利基型客戶，而LED行動照明產品專攻歐美日運動休閒市場，對未來抱持審慎樂觀看法，全年營運可望再創佳績。（編輯：郭萍英）1081008

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