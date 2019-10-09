轉單效應發威 宏捷科飆漲停躋身百元俱樂部

（中央社記者韓婷婷台北9日電）宏捷科受惠去美化轉單效應，9月營收創40個月新高，第4季接單續旺激勵股價強勢攻上漲停100.5元，躋身百元俱樂部，也讓PA三雄股價全進入3位數，突顯產業大趨勢。

宏捷科、穩懋9月營收陸續繳出亮眼成績，宏捷科早盤一度開低，隨後買盤力拱，股價快速翻紅強攻至漲停100.5元，漲停委買張數高掛逾1800張，帶動功率放大器（PA）族群跟進翻紅，成為今天盤面焦點。

砷化鎵龍頭穩懋股價在9月底碰觸到300元關卡後，近來相對進入整理，截至11時35分止，股價最高來到293.5元，漲幅達3%。全新也同步由黑翻紅，早盤一度衝上117.5元，漲幅達7%。

大陸全面去美化，台廠包括穩懋與宏捷科成為貿易戰轉單效益受惠者，加上WiFi 6世代來臨，砷化鎵產業站在產業大趨勢上，營運動能強勁。

受惠於大陸手機客戶PA訂單持續暢旺，以及VCSEL元件因手機多鏡頭搭載TOF成為趨勢，宏捷科業績自第2季開始展現強勁成長力道。9月合併營收攀上2.37億元，月增2.29%，年增94.15%，創近40個月來單月新高，帶動今天股價重返百元俱樂部。

穩懋9月營收22.92億元，月增9.81%、年增74.12%，連續第3個月改寫歷史新高紀錄，其中第3季營收季增率43.35%，優於先前預估的30%水準。

穩懋受惠旺季及轉單效應，第2季開始見到快速增溫，第3季產能利用率拉到滿載，帶動營運連續3個月衝上歷史新高，第3季單季營收63.83億元，季增43.35%、年增57.43%，同創歷史新高紀錄。

展望第4季，穩懋表示，第3季是智慧型手機傳統旺季，功率放大器（PA）、VCSEL 相關產品都有不錯的成長動能，第4季觀察過去軌跡，通常都較第3季下滑1至2成間，目前接單能見度約在4至6周間，產線仍接近滿載，還是在旺季情況，不過最後數字仍要看客戶實際拉貨，預估今年季減幅度可望收斂至個位數。

全新9月營收新台幣2.17億元，月減7.2%，年增則有64%，為歷年同期新高。展望第4季，全新表示，完全看客戶實際拉貨狀況，迎接明年新5G手機，後勢不看淡。（編輯：鄭雪文）1081009