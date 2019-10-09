金控前3季合賺2964億 9月僅兆豐金獲利成長

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北9日電）15家上市櫃金控前9月稅後純益合計達新台幣2964.24億元；不過，受到股息入帳高峰已過、9月新台幣走升以及國際情勢變化等影響，除了兆豐金月增近一成外，其餘14家金控9月獲利都較上月衰退。

15家上市櫃金控獲利全數出爐，累計前9月合計稅後純益為新台幣2964.24億元，較去年同期僅成長6.56%；若從9月單月稅後純益來看，僅有兆豐金一家，獲利月成長近一成，其餘的14家金控9月獲利都較上月衰退。

兆豐金表示，旗下兆豐銀行7、8月陸續認列潤寅案呆帳，影響先前表現，不過9月獲利動能已恢復，加上子公司兆豐證券及兆豐票券等表現不錯，帶動9月金控稅後淨利月增9.44%；不過9月稅後純益，相較於去年同期，仍微幅年減0.8%，兆豐金指出，若能延續9月獲利動能，樂觀看待全年稅後純益可重回成長軌道。

值得注意的是，中信金、元大金、永豐金、開發金、及日盛金5家金控單月獲利更是腰斬、衰退兩位數的情況；月獲利衰退幅度依序為開發金月減78.73%、永豐金月減59.9%、中信金月減59.4%、日盛金月減55.3%、元大金月減49.8%。

統整金控月獲利衰退的原因包括，第一，現金股息入帳高峰期已過，9月沒有股息入帳；第二，9月新台幣大幅走升，壽險型金控出現匯損，以及銀行出現金融資產評價損失；第三，國際情勢變化快速，金控旗下子公司投資操作難度也提高。

以累計前9月每股稅後純益（EPS）排名來看，前5名為富邦金，續登獲利三冠王，也是唯一一家EPS破4元金控；第2名為國泰金以EPS3.86元緊追在後；中信金EPS有1.92元列居第3名；兆豐金以EPS1.67元繼續排名第4，也是唯一月獲利成長金控；第5名則是新光金EPS為1.55元。（編輯：黃國倫）1081009