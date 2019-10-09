亞美尼亞企業擬建創新科技園區 盼與台合作

（中央社記者廖禹揚台北9日電）外貿協會表示，董事長黃志芳拜會亞美尼亞最大企業星際集團時，該集團表示正規劃建置該國第一個創新科技園區，並希望與台灣相關單位合作。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，董事長黃志芳8日拜會亞美尼亞第一大企業星際集團（Galaxy Concern），該集團事業開發副總裁羅里克揚（Hayk Lorikyan）表示，目前正規劃在亞美尼亞首都葉里溫建置該國首座創新科技園區，占地12萬平方公尺，將分3階段進行，希望能與台灣相關單位合作，汲取台灣科學園區的經驗。

外貿協會指出，羅里克揚先前曾於今年1月領隊來台參觀新竹科技園區。

羅里克揚表示，亞美尼亞為前蘇聯的矽谷，現加入俄羅斯主導的歐亞經濟聯盟（Eurasia Economic Union），亦享有歐盟GSP優惠待遇，且擁有充沛的研發人才、經商成本低廉等優勢，近年已成為外資設置研發中心熱門地點，台商若規劃未來至此經商或投資，可與該集團合作，利用其廣大通路。

黃志芳則表示對雙方未來合作樂觀其成，特別是中亞、中東地區及俄羅斯周邊市場，對多數台商來說仍屬處女地，外貿協會主要任務即推廣商務貿易，建立多元有效平台，讓台灣企業與國際接軌提升鏈結。

星際集團策略及電信產業副總裁卡羅佩揚（Edgar Karapetyan）也說，亞美尼亞電信產業為與國際接軌，近幾年來，不斷提昇硬體設備，Ericsson也與星際集團簽約合作，將亞美尼亞列為5G測試場域。台灣為科技技術製造大國，未來希望能引進台灣品牌科技產品，例如網路通訊設備等。

外貿協會表示，星際集團旗下共有15家企業、3000名員工，跨足消費性產品、零售業、房地產、飯店、電信及科技產業。（編輯：黃國倫）1081009