台達電8K投影機單價約千萬元 搶進奧運商機

（中央社記者韓婷婷南投10日電）全球電源供應器龍頭廠台達電子領先全球研發出的8K投影機，以世界最高亮度3萬6000流明獨步全球，推出1年多已獲日本東京奧運商機，並獲2022年北京冬季奧運青睞合作。

台達文教基金會主辦的「映像日月潭『水起．台灣』壯觀同框」公益放映會今天在日月潭伊達邵碼頭登場，吸引超過千名來自全台的民眾及海外遊客齊聚，創下全球最大戶外8K投影盛宴紀錄，希望透過影像傳達呼籲正視水資源。

台達電子永續長兼發言人周志宏表示，台達電領先全球研發出的8K投影機，以世界最高亮度3萬6000流明獨步全球，在今年3月底發布後，已在日本、美國及俄羅斯與大陸市場均有斬獲，搭上明年日本東京奧運商機，日本廠商已加碼採購8K投影機，包括NHK、三菱重工等都是客戶。

周志宏指出，台達電是目前唯一能夠生產製造8K投影機的廠商，繼日本NHK與台達電合作後，中國東方明珠也跟進找上台達合作，為了2022年冬季奧林匹克運動會大型放映預做準備，並特別以專案合作的方式，希望能彎道超車，展現不同風貌與技術。

周志宏表示，一台8K投影機售價約在30萬至40萬美元（約新台幣千萬元），今年已陸續出貨逾10台給日本當地客戶，主要應用於大型活動的大螢幕播放。

台達電視訊事業部處長王博表示，台達整合集團多年在光、機、電、軟體及散熱等不同領域的技術，自行研發出8K投影機，可以提供100到1000吋的產品，借助水冷式解熱方案，可以連續24小時播放。除了可應用在大型戶外播放外，包括高階汽車設計、需要高解析度的模擬器的工業均是未來鎖定的市場。

台達電榮譽董事長暨創辦人鄭崇華表示，以往投影機都採用傳統光源或是LED，壽命衰退速度很快，但現在採用雷射，壽命會是傳統光源的10倍以上，且8K的超高畫質，是家中一般Full HD的16倍，也比戲院標準高。由於擁有超高解析度，不需戴3D眼鏡就能有3D的效果。（編輯：郭萍英）1081010