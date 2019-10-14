水電費紀錄強化中小企業授信 金管會同意

（中央社記者劉姵呈台北14日電）中小企業與銀行不常往來，融資不易，有立委今天建議，可透過繳交水、電、瓦斯費等方式，作為強化中小企業信用評等參考數據；金管會主委顧立雄表示，聯徵中心已開始介接相關繳費平台。

立法院財政委員會上午審查109年度中央政府總預算案，民進黨立委郭正亮表示，有些中小企業因規模小，與銀行不常往來，無法取得銀行融資，這讓中小企業的金融普及度不高，建議金管會應引入如P2P（網路個人貸款）等科技新創業，創造多元授信指標。

金融監督管理委員會主委顧立雄表示，台灣有設立聯徵中心，對財務資料蒐集已相當完整；不過，他說這的確屬於傳統金融，至於立委建議用行為數據作為信評參考，顧立雄強調，「因為涉及個資，監理機關在核准會相對小心」。

顧立雄說，這種非傳統金融的方式，必須在當事人充分授權下，讓金融機構可以透過介接平台，如繳交水、電、瓦斯費等紀錄，增加信用評分。

顧立雄表示，聯徵中心現已在介接相關平台，之後因應純網銀的設立，在中小企業的授信上，若能運用新科技或行為數據強化授信，也是好事。

銀行局局長邱淑貞也表示，目前國發會已有MyData（數位服務個人化）的計畫，民眾可以在授權的狀況下，查到政府相關公開資料，包括戶役政、車籍、金融等；金管會也已經同意聯徵中心開始串接相關介接平台，未來可以在聯徵中心「一站式」申請政府公開資料及個人的信用資料。

邱淑貞說，未來若企業可同意授權給銀行，查詢繳交水、電、瓦斯費用的紀錄，就可以用信用資料輔以行為資料的方式，加速銀行核准貸款的時間，至於何時會完成，要再看聯徵中心進度。（編輯：張均懋）1081014