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大宇資大陸新遊戲重新啟動 第4季營運看俏

最新更新：2019/10/17 14:29
遊戲IP商大宇資授權大陸遊戲大廠網易開發的「軒轅劍龍舞雲山」將陸續在雙平台上市，目前大陸事前登錄數已來到109萬，預料新遊戲初期的月流水量將衝上高峰。（大宇資提供）
遊戲IP商大宇資授權大陸遊戲大廠網易開發的「軒轅劍龍舞雲山」將陸續在雙平台上市，目前大陸事前登錄數已來到109萬，預料新遊戲初期的月流水量將衝上高峰。（大宇資提供）

（中央社記者韓婷婷台北17日電）遊戲IP商大宇資重新啟動大陸新遊戲上市，授權大陸遊戲大廠網易開發的「軒轅劍龍舞雲山」，將於10月18日開始陸續在雙平台上市，由於事前登錄數破百萬，第4季營運看俏。

大宇資表示，目前規劃10月18日在iOS先發，25日iOS及Android雙平台推出，目前大陸事前登錄數破百萬，已來到109萬，預料新遊戲初期的月流水量將衝上高峰，有助推動第4季營運表現。

除了「軒轅劍龍舞雲山」外，大宇資授權愛奇藝開發、騰訊獨家代理的「仙劍奇俠傳四」目前正在等版號審批，由子公司上海軟星開發的手遊「仙劍九野」跟「軒轅劍蒼之曜」，目前進行第2次技術測試，預計2020年上市。

大宇資今年第2季營收新台幣1.13億元，季減51.2%、年減16.9%。累計上半年營收3.45億元，低於去年同期的3.91億元，每股純益9.85元，較去年同期1.01元大幅成長，獲利成長主因認列子公司北京軟星與中手遊的資本利得，但按會計法則無法配息。

大宇資日前股價走勢動盪，公告財報自結數，8月稅後虧損3000萬元，每股虧損0.61元，7、8月累計虧損6300萬元，每股虧損1.28 元。主要因第3季沒有新作品，營運相對低迷。（編輯：蘇志宗）1081017

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