市場對美中貿易協議態度恢復謹慎 亞股走勢分歧

（中央社香港17日綜合外電報導）亞洲股市今天收盤走勢分歧，主因投資人對美中初步貿易協議的態度恢復謹慎，且美國9月零售銷售數據疲軟，為股市帶來利空。美中達成局部貿易協議，可能緩和雙方關稅戰。

香港特首林鄭月娥昨天發表年度施政報告，宣布將致力解決房屋問題，此舉帶動香港股市今天開盤上漲。香港經過多個月日益激烈的反送中示威活動，這座半自治城市的經濟低迷不振。反送中抗議部分肇因於香港居高不下的房價。

另外，美國9月零售銷售數據疲軟，提高美國聯邦準備理事會（Fed）宣布再次降息的機會。

投資人正在等待明天公布的中國第三季經濟數據。由於中美貿易爭端對中國出口製造業造成傷害，中國這個全球第2大經濟體的經濟可能進一步放緩。

香港恆生指數今天稍早一度漲逾1%，收盤上揚0.7%至26848.49點。

不過，亞洲其他地區交易氣氛冷淡。東京日經225指數收跌0.1%，至22451.86點。上海綜合指數下滑0.1%，收2977.33點。首爾KOSPI指數收跌0.2%至2077.94點。

雪梨股市收盤下跌0.8%，新加坡股市收跌0.3%，曼谷股市下跌0.1。

台北股市收漲0.2%，雅加達股市收高0.2%。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1081017