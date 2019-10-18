美股震盪收高 法人估台股有望持續盤堅

（中央社記者張建中台北18日電）台積電法人說明會後，台積電美國存託憑證（ADR）開高震盪走低，跌破50美元關卡，不過，美股震盪收高，法人預期，台股仍可望延續盤堅走勢。

受英國與歐洲聯盟達成新的脫歐協議，及企業財報表現亮麗激勵，道瓊工業指數終場漲23.9點，漲幅0.09%，收在27025.88點。標準普爾500指數漲8.26點，漲幅0.28%，收在2997.95點。那斯達克指數漲32.67點，漲幅0.4%，收在8156.85點。

國內外產業訊息方面，台積電17日召開法說會，第3季稅後淨利新台幣1010.7億元，改寫歷史新高紀錄，每股純益3.9元，第4季展望樂觀，營收可望突破100億美元大關，將續創歷史新高。

因應5G動能超乎預期強勁，台積電將今年資本支出調高到140億至150億美元，增加40億美元，創史上新高紀錄，台積電明年資本支出將維持與今年相當水準。

微控制器（MCU）廠盛群推出首款人工智慧（AI）晶片，將切入驗鈔機等市場，隨著客戶需求回溫，盛群第4季業績可望優於第3季。

藥華藥用於真性紅血球增生症（PV）創新生物新藥預計在今年底前送件美國FDA申請藥證，預計2020年取證，搶進美國市場。（編輯：楊玫寧）1081018