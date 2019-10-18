藥華藥新藥拚明年取證 股價衝漲停

（中央社記者韓婷婷台北18日電）藥華藥用於真性紅血球增生症（PV）創新生物新藥力拚年底前送件申請美國藥證，期盼明年取證，激勵藥華藥今天股價直衝漲停，表現強勢。

藥華藥在美國藥證可望在年底前送件申請，新進展今天激勵股價開高直攻漲停價114.5元，初步化解跌破100元關卡危機。

藥華藥創辦人暨執行長林國鐘昨天表示，今年9月的Pre-BLA面對面會議FDA給予公司3項指導意見，並同意進行BLA送件；除同意接受原AOP的統計結果外，FDA要求再加主要指標即脾臟尺寸沒有增大 （增大在25%以內皆視為正常範圍）；病患對藥物治療的持續性；憂鬱的傾向副作用的特別報告。

藥華藥表示，目前積極準備年底藥證申請的BLA文件及FDA的3項建議，預計將在今年底前送件美國FDA申請藥證，如果順利，估計2020年取證，進一搶進攻美國市場。

藥華藥強調，罕見疾病領域的競爭藥品少、藥價高、利潤相對也高。目前美國在骨髓增生性腫瘤 （MPN）領域只有Incyte的Jakafi獲准上市，為治療PV適應症的二線用藥。藥華藥預計明年取證成功後，將成為PV適應症的第一線用藥，看好後續營運成長潛力。（編輯：楊玫寧）1081018