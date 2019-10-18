元大高股息ETF配1.8元 配息率逾6%

（中央社記者韓婷婷台北18日電）ETF人氣王「元大高股息ETF」公告每股配發金額為1.8元，以今天收盤價28.82元計算，配息率6.25%，為近8年以來新高。

元大高股息ETF除息日為10月23日、收益分配發放日為11月26日。

國民ETF元大高股息ETF股價連2日創新高，繼昨17日站上28.7元，創歷史高點後，今日再創新高，收盤價來到28.82元；規模也同步擴大至238.2億元，為成立以來最大規模，雙雙續創歷史新高。

元大高股息ETF自2007年12月13日成立，歷年（不含2019年）平均配息1.1元、配息率4.45%、填息天數132天，其中2014年僅43天便順利填息達陣，截至9月止受益人約12萬人為受益人數最多的ETF。

元大投信表示，元大高股息ETF自台灣50指數及台灣中型100指數符合流動性測試標準成分股中，挑選未來1年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股，投資人透過元大高股息ETF，可一次買進台灣精選30大高股息率優質個股，涵蓋多種題材個股。

「元大高股息ETF」與「元大台灣50 ETF」受益人數眾，2檔ETF受益人數即占全市場ETF逾30%，因此有國民ETF之稱，也是國人做為退休組合配置最常見的2檔ETF。（編輯：黃國倫）1081018