弘裕啟動轉型 盼明年衝刺成品布營收

（中央社記者潘羿菁台北19日電）胚布廠弘裕啟動轉型，將積極建置染整自有產能，包括台灣與浙江均併購染整廠，總經理郭正沛指出，今年定位為轉型期，待兩座染整廠明年陸續投產，未來將可衝刺成品布營收規模。

弘裕主力產品為胚布，營收比重為79%，成品布為18%；今年前9月營收新台幣25.60億元，年減5.83%，上半年稅後虧損781萬元，由去年同期盈餘轉虧，每股稅後虧損0.06元。去年併購裕展與中國浙江染整廠導致費用增加，加上成品布料營收下降，以至於今年營運偏低迷。

郭正沛近日在法說會表示，由於客戶交貨期縮短，為了確保品質與交貨時間，弘裕才會在去年啟動併購染整廠，台灣中部染整廠裕展新創，目前仍在整頓階段，「收購舊廠比蓋新廠難」，原因是受制於場地與管路配置很難做調整，尤其是中部地區對於環保要求提升，裕展將針對能源耗用做大幅度改善，估計最快有望在今年第4季試投產，若一切順利，明年第1季就能加入營收貢獻行列。

另外，浙江染整廠併購方面，該廠原先是做工業用布，未來將調整定位為服飾用布為主，因此現階段同樣在整頓階段，估計也要等到明年才能投入生產。

弘裕認為，一旦上述兩廠在明年投產，勢必可替目前低迷營運增添動能。

不僅是併購染整產能確保交貨時間，弘裕也提到，胚布毛利率約8至12%，成品布則是12至25%之間，落差相當大，若是家飾用布（例如窗簾），其毛利率也有25%，醫療用布則是22%居多，拿下染整廠具有交期穩定與提升毛利率的雙重效益。

展望本季營運，弘裕表示，第4季為傳統旺季，儘管上述併購染整廠無法適時投入發揮效益，不過母公司本身旺季出貨動能強，估計有望彌補先前的虧損。

另外，弘裕加大中國內銷能量，目前在江西九江已取得土地，第一期將投入人民幣1.15億元建置工廠，進駐500台織布機，有望在2021年第1季量產，屆時將成為弘裕新成長動能。（編輯：楊玫寧）1081019