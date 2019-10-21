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電子金融熄火傳產撐盤 台股平盤遊走

最新更新：2019/10/21 11:08

（中央社記者潘智義台北21日電）受波音公司波音737 MAX飛安疑慮影響，美股道瓊工業指數大跌255.68點，台股今天以平低盤開出後，在高檔小幅震盪，雖然電子股走弱，金融股熄火，但傳產股齊漲，指數跌勢收斂。

加權指數11時來到11175.95點，下跌4.27點，成交值新台幣584.25億元。8大類股當中，機電類股下跌、金融類股小跌，其他各類股多上漲，尤其泥窯、營建、造紙類股漲勢最明顯。

權值股晶圓代工龍頭台積電盤中來到288.5元，下跌1.54%，但股王大立光逆勢上漲，一度來到4395元，上漲2.09%。

傳產股盤中走強，台泥來到41.75元，上漲1.95%。亞泥來到44.3元，上漲1.84%。營建股國建盤中來到22.35元，上漲3.71%。國產來到14.2元，上漲4.03%。太子來到11.35元，上漲2.25%。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股修正，台積電美國存託憑證（ADR）跟著走跌，台積電今天盤中下跌，影響權值股走勢，加上5G概念股漲一大段，總要休息一下，但之後能否續強，仍是盤面焦點。（編輯：楊凱翔）1081021

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