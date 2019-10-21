5G世代人氣旺 宏捷科再創波段新高

（中央社記者韓婷婷台北21日電）5G世代來臨，砷化鎵大趨勢下勢不可擋，法人看好宏捷科明年第2季新廠啟動帶來的強勁動能，買盤持續卡位，推升今天股價在類股中逆勢再創波段新高。

宏捷科今天開小紅後一度翻黑，隨後見到大單買盤進駐拉動股價翻紅，一路向上攀升，尾盤收在相對高點113元，漲幅4.63%，突破波段新高並創下4年多來新高位置，表現相對亮眼，今天振幅為6.94%。

至於穩懋則壓回下跌4.5元，來到302.5元，跌幅1.47%；全新小跌0.5元，收在114元，跌幅0.44%。

宏捷科9月合併營收攀上新台幣2.37億元，月增為2.29%，年增94.15%，續創2016年5月以後單月新高；累計第3季合併營收6.65億元，季增47.78%，為105年第2季以後單季新高，累計前9月合併營收14.26億元，年減4.46%。

看好5G帶來的需求，加上中美貿易戰中國去美化的轉單效應，就市況來看，除了大陸等非蘋手機廠訂單持續暢旺，5G及WiFi 6世代更替亦成為PA新需求，宏捷科第4季因新客戶訂單延續，產能可望持續滿載，將透過產品組合調整及機台去瓶頸拉升產值。

宏捷科因應客戶需求，正積極擴建二廠，新廠預計2020年6至7月間投產，屆時營運成長可期。未來將視客戶需求以月產能5000片為單位進行擴產，以因應明年5G及VCSEL需求。

宏捷科今年下半年以來隨著營運成長動能增加，吸引法人青睞，三大法人持股比率從6月的個位數一路攀升加碼到上週五（18日）的27.87%，近10個交易日三大法人買超張數6764張。不過，觀察宏捷科券資比來到63%，法人提醒留意波動幅度加大。（編輯：郭萍英）1081021