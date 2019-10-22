日超商不再24小時營業 台業者不跟進

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）日本超商不再全天營業，台灣超商業者指出，門市仍以24小時營運為主。面對缺工將以導入自助結賬、設備IoT監控優化等科技因應，內部也測試「人力調度系統」，讓員工可以跨店支援。

根據經濟部統計，南韓超商密度全球之冠，2017年平均1291人就擁有1家超商；台灣便利商店密集度居全球第二，平均每2211人就有1家連鎖便利商店，密集度次於南韓。日本則是平均每2248人就有1家便利商店，密集度居第三。

不過，日本便利商店龍頭7-11日前宣布，8家分店將從11月起不再24小時營業，會在深夜時段打烊，一改便利商店24小時營業的原則，可說是商業模式轉變的轉捩點。

統一超商回應，為滿足多數消費者需求，門市均維持24小時營業，目前非24小時營業僅針對一些封閉型、工業區、學校等商圈的門市，適度調整營業時間。

超商雙雄之一的全家表示，日本社會走向、商業模式確實走在台灣前面。不過，依照台灣當前生活步調、商業環境，消費者對24小時超商需求仍在，環境並無轉變。

全家表示，除了位於封閉型商圈或廠區大樓內，或是夜間來客數較少、有夜間營業的特殊困難，才會彈性調整營業時間，大部分店面還是會以24小時營運為主。

然而，台灣人力逐步走向老化及勞動成本提高是未來趨勢，全家啟動數位轉型因應，以人機協同、櫃檯勞務裂解、消費賦權為主要概念，盼藉此解決缺工問題。

全家科技2號店將在明天正式開幕，導入共11項科技設施。全家表示，推出智能客服全新上線、建議訂購系統升級、設備IoT監控優化的新服務，還有自助結賬機器、自助咖啡機等，可以降低店舖勞務，預估單店一年可以省下4000個小時的店員勞務。

此外，全家也著手開發人力調度系統，全家表示，內部正在測試「人力uber」，當門市臨時需要人手時，內部系統將顯示哪些店面缺工，全家員工若在休假時願意工作，可以透過系統媒合，跨店支援人力。至今已在北部小規模測試約2個月，若成效不錯，不排除擴大導入至更多門市。（編輯：張良知）1081022