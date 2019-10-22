台股創29年新高 法人：三大指標看旺台股

（中央社記者韓婷婷台北22日電）台股今天在台積電、鴻海助陣下以11271.25點作收，創下29年來新高。法人表示，在台幣不貶台股不跌、空頭不死多頭不止、高殖利率股吸金三大指標趨勢下，台股持續看旺。

美中貿易協議釋出善意，加上美股財報喜訊的激勵，台股今天收盤創下1990年4月上旬以來波段新高，多頭氣盛。三大法人中，外資及陸資買超138.21億元，投信和自營商小幅賣超，合計買超新台幣130.2億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於市場和外資對明年台股企業獲利展望正向，有助於支撐台股後市。重要權值股提高資本支出、iPhone11系列新機銷售優於預期及未來5G需求，料將持續成為未來牽動盤勢的關鍵動能。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台幣升值趨勢不變，「台幣不貶台股不跌」只要新台幣無明顯出現轉弱，台股資金動能都算強勁，而「空頭不死、多頭不止」，空頭回補反成為指數的支撐力道；同時觀察即將在23日除息的元大高股息ETF，雖然股價持續創高，殖利率仍突破6%，對於全球低利率的環境下，台股仍具吸引力。

華南投顧董事長儲祥生表示，美國經濟數據不差，全球資金太多，台股基本面及高殖利率都相當具吸引力，外資熱錢有機會持續進來，台幣持續升值，台股指數就有向上續攻的空間。（編輯：張良知）1081022