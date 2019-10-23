台股均線格局偏多 法人：下檔震盪空間不深

（中央社記者吳家豪台北23日電）美國企業財報好壞參半，科技業財報疲軟，美股收盤小跌。法人分析，台股目前均線格局仍偏多，顯示下檔具支撐，且外資延續買超，近期盤勢或有震盪，逢低可偏多布局。

美股道瓊工業指數下滑39.54點或0.15%，以26788.1點作收；標準普爾指數下跌10.73點或0.36%，收在2995.99點；以科技股為主的那斯達克指數下挫58.69點或0.72%，收8104.30點。

台股昨天在台積電、鴻海助陣下，以11271.25點作收，上漲87.1點，漲幅0.78%，創29年來新高，成交值新台幣1260.03億元。三大法人中，外資及陸資買超138.21億元，投信和自營商小幅賣超，合計買超新台幣130.2億元。

記憶體封測廠力成今年第3季稅後淨利新台幣16億元、季增45%，是4個季度來高點，每股稅後純益2.06元；第3季毛利率站上20%，也是近4個季度高點。

電聲元件大廠美律將於25日召開法人說明會，日系外資研究報告指出，市場對美律今年第4季的展望似乎過高，維持中性評等與目標價168元，但仍看好美律真無線藍牙耳機（TWS）明年動能。

法人認為，台股目前各期均線維持多頭排列，可提供支撐，研判下檔震盪空間不致太深，操作上仍可逢低偏多布局。（編輯：楊玫寧）1081023