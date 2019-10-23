脫歐時程恐後延 瑞銀全面上調英鎊預測

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）瑞銀（UBS）今天表示，考量英國協議脫歐風險下降及美國聯準會（Fed）降息等因素，因此全面調高英鎊預測，預估至2020年第3季底，英鎊兌美元匯價將攀升至1英鎊兌1.36美元。

瑞銀（UBS）今天發表最新經濟預測觀點，英國下議院22日雖以329票贊成、299票反對，驚險通過新脫歐方案（又稱「退出協議法案」），但也否決英國首相強生想要儘速立法的時程動議；這意味英國將趕不及在31日脫歐，首相強生也宣布暫停立法工作，等待歐盟對延後脫歐的批示。

瑞銀表示，隨目前協議脫歐時程預估將後延，協議脫歐風險下降，加上Fed進一步降息，預估今年第4季底，英鎊兌美元匯價將上升至1英鎊兌1.28美元，上次預估為1.25美元。

至2020年第1、第2季及第3季底將各漲至1.30美元、1.34美元及1.36美元，原估為1.26美元、1.29美元及1.31美元。

瑞銀指出，雖然市場擔憂英國大選後，無協議脫歐風險將再現，但即使保守黨最終勝出，應該也會在現行方案上作出調整，如果工黨贏得選舉，則很可能跟歐盟重新談判，對新脫歐方案舉行公投，無協議脫歐並非選項之一。

瑞銀表示，另一方面，雖然美國經濟情勢較英國等歐洲國家理想，對美元形成支撐，但預估Fed降息動作及力道，將使美元偏強走勢在2020年將逐步消退；相對，英國央行採取寬鬆政策空間較小，預估英國央行2020年只會降息1次，與美元利差也將縮小。

此外，瑞銀也同時分享上週參與國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行秋季年會的現場觀察，第1，與會人士大多認同低成長、低通膨及低利率的「三低」情況將持續；不過，但短期間全球經濟應還不至於呈現衰退，預期2019年及2020年全球經濟成長率分別為3.2%及3%。

第2，雖然距離美國總統大選仍有1年多時間，但兩黨政治分析師都相當關注經濟面議題，若美國經濟成長率低於1%，將降低美國總統川普連任可能性，美股若呈現熊市也恐不利川普爭取連任。

最終，瑞銀表示，現階段全球股市主要受到美中貿易戰談判進展所驅動，其他地緣政治疑慮，如川普彈劾調查及英國脫歐等也為市場蒙上陰影，認為光靠各國央行政策，短期內仍無法推動股市大幅上漲，因此並不看好股市前景。（編輯：蘇志宗）1081023