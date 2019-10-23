陳美伶盼台杉加速投資 喚起新創產業熱情

（中央社記者潘姿羽台北23日電）創新創業是驅動台灣經濟成長的重要動力，國發會主委陳美伶今天勉勵國家級投資公司台杉，應加速投資布局，不只回應產業界對政府的期待，也希望喚起台灣對新創產業的熱情。

台杉投資今天舉辦「台灣產業新創投資論壇」，陳美伶致詞時表示，數位經濟時代來臨，台灣必須有一套很好的扶植新創機制，除了政府去年推動的「優化新創事業投資環境行動方案」，國發基金也啟動創業天使投資方案；不過政府致力打造適合新創發展環境的同時，也希望民間能夠共同參與。

台杉投資董事長吳榮義指出，產業變化快速，企業必須提高競爭力才能生存，但要如何提高競爭力、如何投資，企業界不見得知道怎麼進行，因此台杉除了投資，也致力於人才培育、促進業界與美國的鏈結、讓業界更了解創投，今天也透過論壇發布「台灣產業新創投資白皮書」，提供國內外企業經驗供各界參考。

吳榮義表示，國內長期處於資金充裕的狀態，最近又因為美中貿易戰，掀起一波台商回流、境外資金匯回的浪潮，加上政府通過海外資金專法；整體而言，如果業者有意投資，現在政府提供了很好的投資環境。

陳美伶今天也向台杉喊話，期待台杉能以大無畏的勇氣、堅毅的信心，加速投資布局，以回應企業家對政府的期待，並喚起台灣對新創產業的熱情；希望不論是傳產、轉型中的企業，都能一起投資新創，因為企業投資已是未來趨勢。

台杉發布的產業新創投資白皮書也提到，企業創投（Cooperative Venture Capital, CVC）在國際行之有年，企業成立企業創投，或透過投資部門，從外部尋找可投資或併購的新創公司，已經是國際趨勢。

值得注意的是，2018年全球活躍的企業創投（該年度至少參與1件投資案）家數達1672家，美國占了36%，亞洲占比則接近34%；多數活躍的CVC分布在美國、亞洲和歐洲，但亞洲占比從2014年就快速攀升，遠遠超越歐洲、直追美國，其中中國的投資力道更是不亞於歐美，相較之下，台灣的觀念制度尚待建立。

吳榮義表示，希望今天的論壇與白皮書，能夠把企業創投的精神及經驗與國內業界分享，進而促進國內企業進行新創投資風氣；台杉至今已投資約20家新創公司，未來會繼續努力，希望有助於業界對新創投資更為積極。（編輯：趙蔚蘭）1081023