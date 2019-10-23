漲聲再起 台泥亞泥第4季營運樂觀

（中央社記者潘羿菁台北23日電）中國水泥業迎來旺季，台泥、亞泥營運動能看旺，業界傳聞廣東、廣西與江西等地水泥廠再度醞釀漲價，若一旦上漲，台泥與亞泥都將直接受惠，整體業績有望相較上季墊高。

儘管中國日前才公布今年第3季國內生產毛額（GDP）年增6.0%，為27年來新低，不過水泥產業不受經濟成長趨緩影響，目前中國水泥產業進入汰弱留強階段，小型水泥工廠遭到減產、限產，水泥供給缺口出現，推升大型水泥廠營運升溫。

其中，台泥位於中國營運重鎮的廣東、廣西等兩廣區域，今年9月以來連續上漲兩波，累計調漲水泥價格每噸人民幣20至30元，來到每噸人民幣450元至460元。

目前華南地區雨季結束，因為氣候因素延遲的基建工程，進入趕工階段，推升華南大型水泥廠稼動率拉高，台泥位於兩廣工廠同樣滿載全產全銷，也因為傳統旺季來臨，看好客戶拉貨力道強勁，業界透露，華南水泥廠正在醞釀再次漲價。

這名業內人士指出，這波漲勢可能在每噸人民幣20至30元間，若順利上漲成功，華南區域水泥售價將來到每噸人民幣480元至490元，與去年同期旺季價格相同，意味今年旺季反應出的市場氛圍，與去年差不多。

亞泥也提到，每年第4季到隔年農曆年前，都是水泥業年度生產旺季，尤其2020年農曆年在元月，勢必會讓趕工效益集中在今年第4季。其中，位於亞泥生產重鎮的江西區域，上個月也調整每噸人民幣10元至20元。

業界認為，江西與湖北有機會調整，其中，又以江西區域可能性最大。

此外，法人提到，本月中國水泥新政策實施，禁止32.5等級低標水泥，勢必讓低標水泥需求轉往高標水泥產品，而台泥、亞泥目前主力生產高標水泥，本季起禁用令上路，價量齊揚表現可期。（編輯：林淑媛）1081023