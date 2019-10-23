國內消費旺 第3季零售營收創34季最大增幅

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部統計處今天公布9月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中零售業因國內消費力道抵銷來台旅客減少的不利因素，第3季營收新台幣9468億元，年增4.7%，創34季以來最大增幅。

9月零售業營業額3110億元，年增2.7%，成長貢獻主要來自汽機車零售業，統計處副處長王淑娟說明，汽機車零售業因民俗月與去年落點不同，加上改款新車及電動機車熱銷，年增22.5%；在零售業占比最大的綜合商品零售業則年增2.2%，主因百貨公司展開週年慶促銷活動，加上部分精品買氣熱絡。

王淑娟表示，零售業第3季營收成長力道主要來自汽機車零售業及綜合商品零售業，包括改款新車與電動機車熱銷，還有新百貨商場開幕。整體而言，國人消費力道表現仍不錯，抵銷來台旅客減緩衝擊。

觀察餐飲業表現也能發現類似情況，王淑娟表示，連鎖速食餐飲及異國料理成長力道都與前幾個月差不多，但中式餐飲表現明顯較弱，進一步詢問業者，發現是受到團客減少影響；此外，外送平台主要合作業者偏向連鎖速食及異國餐飲，市場多為國內民眾，也能看出國人消費力道挹注。

9月餐飲業營業額646億元，年增1%，第3季營業額2062億元，創歷年同季新高，年增3.8%。

批發業表現則相對較差，9月營業額8807億元，年減2.1%，主因終端消費性電子產品需求較去年同期減緩，加上記憶體價格滑落所致；第3季營業額為2兆6654億元，年減2.3%，較前2季減幅略為縮小。

統計處預估，批發業10月營收年減3%至6%，零售業及餐飲業則預估成長，分別年增1%到4%及3%至6%。（編輯：張均懋）1081023