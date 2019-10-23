台肥南港飯店承租喬不定 房仲：與凱撒布局有關

（中央社記者潘智義台北23日電）台肥公司南港觀光飯店開發案，經營權早由凱撒、漢來得標，但台肥提高保證金後，漢來增提保證金如約承租，凱撒卻未增提保證金，房仲業者認為，應與兩家飯店布局有關。

台肥南港C2開發案的觀光飯店經營權早在2013年由凱撒、漢來得標，但2017年7月台肥針對南港C2觀光飯店開發案與兩家業者重新協商，因本身投資金額高達新台幣120億元，希望承租的兩家觀光飯店業者漢來、凱撒增提履約保證金，降低開發的風險。

台肥表示，凱撒未增提保證金，也沒放棄承租，或許與凱撒近年積極在台北拓展據點有關。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，凱撒飯店布局完整，包括台北、板橋、墾丁凱撒飯店，台北凱撒位在台北車站附近，板橋凱撒位在板橋車站，都是交通方便的地點，又有緊鄰萬華車站、捷運站的凱達飯店，搭捷運經西門站即達台北車站，擁有價格低於台北車站周邊飯店，交通上卻只需多搭2站捷運的優勢。

徐佳馨認為，凱撒在台北市、新北市有完成的飯店布局，且近南港的內湖也有據點，因此對台肥南港觀光飯店開發案的依賴度相對降低。

不過，以高雄為大本營的漢來揮軍北上，意義就大不相同，漢來在台北雖然有知名的餐廳漢來海港，地點選在SOGO百貨也很好，但在台北卻缺乏觀光飯店據點，因此對台肥南港觀光飯店抱有高度興趣。

她直言，台北市政府推出「東區門戶計畫」，南港發展絕對可期，也是台肥開發南港土地的利基，但現階段台北人除了上班、參展會跑到南港之外，南港的生活機能尚未完整建構，短時間還不能和市中心相比，這也可能是凱撒不願和台肥立即達成協議的原因；畢竟凱撒把上億的保證金拿來運用，並保留和台肥協商的模糊空間，再觀察南港觀光飯店完工後的商機，才做決定，對自家集團會比較有利。

不過，對於凱撒不願提高承租南港觀光飯店履約保證金，台肥除抱持繼續協商的態度，也不排除租給其他業者，甚至自己跳進來經營的可能。（編輯：張均懋）1081023