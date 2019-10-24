日月光投控攻上波段高點 第4季業績看增SiP助攻

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）日月光投控今天盤中走穩，股價最高來到79.5元，漲1.14%，是去年5月下旬以來波段高點。法人預估，第4季業績可持續較第3季成長，今年系統級封裝（SiP）業績看增13%。

日月光投控先前表示，今年在系統級封裝業績會持續成長，原先預期每年在系統級封裝新生意量增加1億美元，今年目標可望超前，未來大環境有助系統級封裝發展。

法人指出，受惠美系手機新品需求優於預期、智慧手錶和耳機動能看佳，預期日月光今年在系統級封裝業績可望年增12%到13%，穩定切入美系手機新品無線模組和射頻前端（RFFE）、智慧手錶以及耳機供應鏈。

展望第4季，法人預期，日月光投控可持續受惠旺季季節性效應，業績可望較第3季成長，封裝測試與材料以及電子代工服務（EMS）業務可持續成長。

日月光投控自結9月合併營收411.42億元，月成長2.8%，比去年同期增加4.8%。法人指出，日月光投控9月營收是投控成立以來單月新高。

累計第3季日月光投控自結合併營收1175.57億元，較第2季成長29.6%，比去年同期增加9.3%。法人指出，第3季營收創投控成立以來單季新高。（編輯：楊玫寧）1081024