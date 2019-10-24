大同智慧家電練兵兩年 整合5大聲控平台

國產家電品牌大同24日宣布，「2019大同心生活特展」將於10月25日至27日展出，現場展示可聲控的智慧家電系列。中央社記者吳家豪攝 108年10月24日

（中央社記者吳家豪台北24日電）國產家電廠大同近期在智慧家電聲控化取得進展，經過兩年研發後，已整合蘋果Siri、Google助理等5大語音助理平台，預期今年智慧空調占整體空調銷售比重將達3%至5%。

大同今天表示，「2019大同心生活特展」將於10月25日至27日展出，現場打造情境體驗區和互動遊戲，並展出多項智慧家電。

負責大同3C產品銷售與服務的大同綜合訊電總經理張忠棋接受中央社記者採訪表示，大同從2017年9月開始研發智慧雲端平台，相關軟體團隊約6到7人，與大同旗下子公司大同世界科技合作，經過兩年時間，已整合蘋果Siri、Google助理、亞馬遜Alexa、中華電信i-寶貝、遠傳愛講等5大智慧語音助理平台。

張忠棋說，目前大同智慧家電系列有6項產品，包括空調、電扇、電鍋、空氣清淨機、除濕機、新風機，消費者透過大同研發的APP設定，就能與5大智慧助理平台相容並使用聲控操作。

張忠棋表示，智慧家電占大同整體家電比重仍不高，希望透過智慧空調的銷售推升智慧家電比重，預期今年智慧空調將占大同整體空調銷售比重3%至5%。

今年6月接任大同綜合訊電董事長的彭文傑指出，在政府節能補助的帶動下，大同3C今年整體業績應該與去年持平，但獲利有機會更好，原因除了調整組織之外，也淘汰績效不佳的門市，並優化產品和服務，提高整體效率。（編輯：蘇志宗）1081024

國產家電品牌大同24日宣布，「2019大同心生活特展」將於10月25日至27日展出，現場展示產品包括知名的大同電鍋系列。中央社記者吳家豪攝 108年10月24日

國產家電品牌大同24日宣布「2019大同心生活特展」將開展，大同綜合訊電董事長彭文傑表示，內部已進行營運調整，看好今年獲利將優於去年。中央社記者吳家豪攝 108年10月24日