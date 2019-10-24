世銀經商環境台退步2名 工商界：整體環境仍佳

（中央社記者蔡芃敏台北24日電） 世銀公布經商環境，台灣退步2名。工商界認為，台股再創29年新高，廠商也積極回流，台灣整體環境不錯，不需過度擔憂。但仍建議政府應加強投資環境、改善稅制，讓廠商安心投資。

世界銀行（World Bank）今天公布2020經商環境報告（2020 Doing Business Report），紐西蘭、新加坡、香港名列前3位。台灣今年總積分為80.9，為全球第15名，較去年下降2名。

對此，中小企業總會理事長李育家認為，雖然台灣在世銀經商環境報告退步2名，但對台灣經商環境不需過度悲觀。全國商業總會理事長賴正鎰也認為，在貿易戰衝擊下，台灣受惠於台商回流，經濟、投資環境較其他國家好，「退步2名沒那麼嚴重」。

李育家說明，台股表現佳，再創29年新高，台商也積極回流，至今已突破新台幣6200億元，加上台灣今年經濟成長率（GDP）可望成為亞洲四小龍之首，顯示體質還不錯。

不過，世銀報告總結台灣經商環境時提到，台灣調高企業營利事業所得稅稅率造成企業支出增加。賴正鎰表示，營所稅稅率由17%調升至20%，確實增加成本。除此之外，一例一休也增加企業負擔，房地合一稅對房地產而言也是重複課稅。

賴正鎰建議，政府應加強投資環境、改善稅制、確保供電無虞等，讓廠商放心投資。李育家則說，政府應積極加入經貿組織，像是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），避免台灣被邊緣化。（編輯：張均懋）1081024