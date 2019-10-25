APP綁信用卡消費爭議 銀行局教戰2招自保

（中央社記者劉姵呈台北25日電）APP綁定信用卡支付愈來愈普及，但卻常發生綁卡付費後，引發消費爭議，向業者求償無門；金管會銀行局表示，民眾第一時間有問題要先向業者反映取消扣款，若業者無按照契約內容履行，再盡快向發卡機構申請爭議款項處理。

近期有民眾反映在外送平台APP訂餐，已完成信用卡扣款，但卻發現因店家結束營業，不僅拿不到餐也求償無門；另外，也常發生APP採按月收費，但消費者若沒有主動取消訂閱，信用卡每月會自動授權扣款等爭議。

對於現在APP綁定信用卡支付愈來愈普及，是否有消費者保障機制，金融監督管理委員會銀行局今天表示，民眾若有相關刷卡消費疑慮，可以依照信用卡定型化契約的規定，憑交易資料向發卡機構來申請「爭議款項」處理。

官員說，發卡機構收到民眾申請爭議款項後，會通知收單銀行，經確認後就能停止扣款。

不過，官員也表示，民眾通常是被扣款了之後、有刷卡的紀錄才知道要去反映，通常申請爭議款項還是有一定的時間流程。首先，收單銀行會根據案件調查處理時間約需40至180天左右；再者，發卡機構向收單銀行提出刷卡爭議款原則為，當服務或商品未提供時，需於交易清算日或服務約定提供日起120天內（含例假日）提出，且追溯時間不得超過交易清算日起的540天。

官員建議，民眾第一時間有問題一定要先向業者反映要取消扣款，業者會根據簽訂合約內容停止扣款或退回已扣款項，若業者無按照契約內容履行，再盡快向發卡機構提出爭議款項。另外，民眾使用APP付款時，務必先要了解相關付費權益及合約內容，若不是惡意的商家，透過與發卡機構釐清問題，就可以解決。

另一方面，APP綁定信用卡除了登入個人資料、也有授權碼等資訊，萬一不使用APP後，個資外洩如何處理；官員建議，台灣的業者可以直接向消保官申訴，但若是與國外業者進行跨境交易，就要特別小心，應先了解網站上的交易規範及申訴方式，再確認交易，後續若擔心也可向銀行申請換卡號。（編輯：趙蔚蘭）1081025