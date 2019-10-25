穩懋第3季每股賺3.9元 估第4季營收再創高

（中央社記者韓婷婷台北25日電）穩懋公布第3季財報，單季EPS為3.9元，季增108%，毛利率攀上42.1%；包括營收、毛利率、稅後淨利及每股盈餘（EPS）均創單季歷史新高紀錄，估第4季營收將再創新高。

砷化鎵代工廠穩懋今天舉行線上法說會，第3季財報表現亮眼，單季營收新台幣64.04億元，季增44%，年增58%；歸功於產能利用率從第2季的80%進一步拉高到95%，單季毛利率攀上42.1%，季增8.1個百分點，優於法人預期；稅後盈餘16.37億元，季增112%，年增135%，EPS為3.9元，相較前一季的1.87元季增108%。

產品別配置，cellular PA約占35%至40%；Wi-Fi約占20%至25%；Infra約占20%至25%；其它占16%。

今年穩懋主要成長動能來自cellular PA 受惠於亞洲客戶擴大下單，以及基地台相關產品需求帶動，累計今年前3季營收144.74億元，年增11%，平均毛利率35.3%，稅後純益25.61億元，年增10%，每股純益6.18元。

展望第4季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，整個手機的客戶在第4季都維持得很好，第4季營收預估較第3季再增加5%至7% （mid-single digit），年成長超過2成，優於全球半導體狀況，第4季產能利用率有機會更高；毛利率則預估與第3季相當。

陳舜平表示，延續第3季成長動能，第4季主要是手機相關產品有不錯動能，顯然客戶新產品市場銷售表現不錯，手機整體需求持續強勁；至於基礎建設成長動能雖然沒有手機高但仍維持在高檔區。因應客戶需求，也將在第4季啟動新一輪的產能擴增，預計將月產能從目前的3.6萬片進一步拉升到4.1萬片，預計第2季陸續投產貢獻營收，為旺季需求做準備。

展望明年，陳舜平表示，5G發展各種應用陸續出爐，明年需求會更多，對明年整體需求是相對樂觀的，也因此第4季也啟動新一輪擴產動作，不過目前距離明年還有一段時間，較細項的成長力道及各產品線的展望等，待第1季較明確時再報告。（編輯：黃國倫）1081025