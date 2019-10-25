東森集團搶美容商機 上海奉賢新廠2020年啟用

（中央社記者吳家豪台北25日電）護膚美容品牌「自然美」去年獲東森集團投資，今年將首度參加「中國國際進口博覽會」並發表新產品，上海奉賢新廠預計2020年啟用，產能將達現在的3倍以上。

第2屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日舉行，東森集團副總裁廖尚文表示，這是一場具有重要戰略意義的國際會議，東森自然美已經做好充足準備，帶來6大系列護膚產品，以及招商合作政策，相信能在本屆進博會上得到各方矚目。

去年首屆中國國際進口博覽會達成總額578.3億美元的意向成交額。今年展會上已有來自逾150個國家和地區的3000多家企業確認參展，其中約有140家台資企業，均較去年成長。

廖尚文指出，上海奉賢海灣旅遊區工廠擴建工程預計2020年底可以投入使用，自然美產能將是現在的3倍以上，也將讓集團進一步擴張現有加盟體系、開拓更多渠道，促進經營模式的多元化。

東森自然美位於奉賢海灣旅遊區的工程項目共計43畝地，建築面積4萬8678平方公尺。第一期物流中心已於去年底完工，第二期包括研發中心、科研辦公樓以及生產線，預計2020年6月完工，2020年底投入使用。（編輯：黃國倫）1081025