市場轉趨觀望 新台幣量縮整理微貶0.8分

（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國聯準會開會在即，加上英國脫歐尚未明朗，市場氣氛轉趨觀望，新台幣量縮整理，今天收盤收30.594元，微貶0.8分；外匯交易員指出，新台幣走勢偏升，但若未來30.5元關卡遲遲無法挑戰成功，恐造成「利多出盡」的氛圍。

新台幣兌美元今天開盤價為30.60元，最高30.566元、最低30.610元，台北及元太外匯市場總成交金額11.46億美元

外匯交易員表示，今天交投清淡，除了週五本來就比較冷清，下週美國聯準會（Fed）開會，以及英國脫歐懸而未決，都讓市場傾向觀望，新台幣因而陷入盤整。

儘管新台幣今天量縮整理，外匯交易員分析，從市場面來看，外資持續匯入，加上月底出口商有拋匯需求，支撐新台幣走升；外在情勢方面，美中貿易戰的緊張情緒緩和，以及市場預期降息有利資金行情，也有助於新台幣向上走。

不過外匯交易員提醒，台股近日已寫下逾29年新高紀錄，資金行情也走了一段時間，美國聯準會降息後，如果新台幣還是無法突破30.5元的關卡，不免會有「利多出盡」的味道，屆時市場可能又會轉趨保守，新台幣盤勢重返膠著。（編輯：趙蔚蘭）1081025