美股收高 台股有望續創波段新高

（中央社記者張建中台北28日電）美股上週五收高，道瓊工業指數上漲152.53點，台積電美國存託憑證（ADR）收51.13美元，改寫歷史新高，法人認為，將有助台股表現，指數有機會續創波段新高。

受美中貿易談判取得進展激勵，加上企業財報多數亮麗，道瓊工業指數上週五終場漲152.53點，漲幅0.57%，收在26958.06點；標準普爾500指數漲12.26點，漲幅0.41%，收在3022.55點；那斯達克指數漲57.325點，漲幅0.7%，收在3022.55點。

台股上週五跌24.02點，收在11296.12點，成交值新台幣1288.33億元，上週上漲115.9點，週線連拉2紅。

國內外產業訊息方面，台積電將於11月2日舉行運動會，創辦人張忠謀與夫人張淑芬將出席，也是張忠謀退休後首度回台積電參加運動會。台積電ADR上週五收在51.13美元，漲0.35%，刷新歷史新高。

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