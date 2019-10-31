地方創生5支箭 盼助台灣品牌打入國際市場

國發會主委陳美伶以台灣的地方咖啡品牌為例，雖然蓬勃發展，但要跨入國際市場卻有門檻，政府透過導入科技、整合資源，協助地方品牌走向國際。中央社記者吳柏緯攝 108年10月31日

（中央社記者吳柏緯台北31日電）今年是地方創生元年，國家發展委員會主任委員陳美伶以台灣地方咖啡品牌為例，雖然蓬勃發展，但要跨入國際市場卻有門檻，政府透過導入科技、整合資源，協助地方品牌走向國際。

陳美伶今天下午出席華人領袖遠見高峰會時，以「地方創生的永續發展」為題發表演講，除了提出政策方向外，也分享近年來台灣重要的地方創生案例。

陳美伶提出的地方創生「5支箭」政策，包含企業投資故鄉、科技導入、產官學研社共同參與、整合並分配創生資源、建立品牌與行銷國際，盼能均衡台灣的區域發展、驅動回鄉浪潮，並協助台灣地方品牌走向國際。

台灣的地方咖啡品牌眾多，而且各有特色，在台灣也有不少忠實的消費者支持，不過陳美伶觀察，雖然台灣有這麼多有名的地方品牌，但是卻無法在國際市場上定義「台灣咖啡」的品牌形象。

陳美伶表示，台灣的咖啡品質很好，缺少的是國際知名的品牌。她說，過去台灣比較重視利潤，因此定價都比較低，但是品質明明就很好，因此應該要賦予應有的價值，並在這個基礎上打造品牌形象，與國際做生意。

雖然目前國發會仍在做品牌盤點，不過陳美伶表示在咖啡產業中，已經導入科技技術，協助地方咖啡品牌生產、製造到分類分級，接著再進行品牌行銷，走入國際市場。

除了咖啡之外，陳美伶指出包含巧克力、藺草編與苦茶油，都有許多台灣知名的地方品牌，未來盼能透過5支箭，協助這些品牌在國際發揚光大。（編輯：蘇志宗）1081031