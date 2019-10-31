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專利法修正版11/1上路 5大重點一次看

最新更新：2019/10/31 17:07

（中央社記者廖禹揚台北31日電）專利法部分條文修正案11月1日起正式上路，實施後設計專利權期限將延長為15年，核准審定後分割適用範圍及期限也從發明專利擴大至設計專利，希望藉此提升國內專利布局發展。

立法院4月通過「專利法部分條文修正草案」，鬆綁部分法規，並就專利救濟案件明定補正期限，提高審查效能，經濟部智慧財產局表示，希望藉由這次修法落實法規鬆綁，提升專利審查效能，使其有利企業專利布局，並促進台灣工業設計發展。

此次修正條文共17條，智慧局整理5大修正重點：

一、發明專利申請案核准審定後30日使可分割規定，放寬至初審核准審定書或再審查核准審定書送達後3個月內得申請分割；適用範圍從現行發明專利擴大納入新型專利。

二、專利救濟的舉發程序修正為舉發人應於3個月內補提理由，逾期不予審酌，避免審查延宕。

三、新型專利申請更正案適用時點，限制為新型專利權申請新型專利技術報告案件審理中，及新型專利權有訴訟案件繫屬中2個時點，且由形式審查改採實質審查。

四、設計專利權期間從12年延長為15年，強化對設計專利權保護，預料有助國內設計產業發展。

五、修正專利檔案保存年限，依發明、新型及設計專利等種類限縮為10到30年，以解決專利檔案儲存空間不足的問題。（編輯：張均懋）1081031

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