股債回溫 壽險公司11月多不調降宣告利率

（中央社記者劉姵呈台北1日電）美國聯準會（Fed）宣布降息，不過因10月份股債回溫，壽險公司大多不跟進調降宣告利率；4大壽險僅富邦人壽決定11月起再調降約10至30個基本點，國泰、南山及新光人壽皆不調整。

因應美國聯準會降息趨勢、資本市場大幅波動，讓美債殖利率一度倒掛，壽險公司9月起紛紛全面調降利變型壽險宣告利率；不過聯準會10月30日再次宣布降息，壽險公司卻大多決議不跟進。

4大壽險公司包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及新光人壽，僅有富邦人壽1家決議，11月調降利變型壽險宣告利率約10至30個基本點。

根據富邦人壽提供各幣別利變保單調整資料顯示，11月1日起新台幣利變保單調整張數有64張（現售30張、停售34張）調降約6至15基本點，調整後宣告利率約為2.15%；美元利變保單有31張（現售20張、停售11張）調降10基本點，調整後為3.15%；澳幣利變保單有13張（現售7張、停售6張）調降最多，約30基本點，調整後為2.70%；人民幣利變保單有2張（現售1張、停售1張）調降10基本點，調整後為3%。

這也是富邦人壽今年第5度調降宣告利率，4月份是壽險公司全面降息，6月份是調降新台幣宣告利率，7月份則是調降美元及澳幣保單宣告利率，9月因壽險業反應美債殖利率走低，調降宣告利率。

其中一家不調降的壽險公司高層向中央社記者透露，過去壽險公司決議調降宣告利率，主要是因為股債表現不佳，壽險公司收的保費作投資無法產生好的報酬率，不能承諾給保戶相同的宣告利率，因此，才會調降宣告利率，以免出現虧損。

這位主管進一步表示，這次不調整主要的原因為10月資本市場回溫，美債殖利率走揚，因此內部利率決策會議評估並不需要調降宣告利率；此外，每家公司都會計算獲利，因此就算同業調降，也不會有太大的壓力。

保經公司主管也表示，壽險公司調降宣告利率對於保戶來說，代表保戶未來能拿到的「增值回饋分享金」會愈來愈少，因為分享金是按照宣告利率與預定利率時2者差距，乘以前一保單年度末的保單價值準備金，給付給保戶。（編輯：鄭雪文）1081101