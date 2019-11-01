聯準會降息 銀行主管樂觀看台股匯市

（中央社記者劉姵呈台北1日電）金融研訓院發布報告指出，美國聯準會（Fed）10月底宣布降息，市場預估為今年最後一次降息，且美中貿易戰及英國脫歐都有正向發展，銀行高階主管樂觀看待未來3個月台股表現，新台幣匯率走勢則維持看升。

金融研訓院金融研究所發布最新報告指出，美國聯準會30日宣布今年第3次降息，聯準會利率決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）也同步刪除「採取適當行動維持經濟擴張」關鍵措辭，台灣金融市場解讀，聯準會預防性降息可能暫告一段落，但預估如果美國經濟數據進一步疲弱，聯準會後續仍有可能再度降息。

報告也提到，美中貿易戰及英國脫歐議題都有正向發展，地緣政治及貿易戰風險暫緩，讓投資人樂觀情緒提升，使資產由避險轉移至風險投資；進一步來看，美國10年期公債殖利率從10月初低點1.53%開始持續回升，一度站上1.85%，銀行高階主管對利率市場看法稍有回升，但仍維持保守。

股匯市方面，報告指出，各國貨幣寬鬆政策，讓部分資金流向股市，加上蘋果（Apple）股價創新高，電子股帶動整體股市表現以及即將到來的總統大選行情，銀行高階主管也對未來3個月的台股指數維持「樂觀」看法。

再者，受到美國聯準會今年持續降息影響，歐洲央行於9月跟進，中國人行也於當月全面降準，帶動資金效應，銀行高階主管對於新台幣匯率預期維持「升值」看法。

新台幣昨天在美國降息題材助攻下，上演慶祝行情，攻破30.5元關卡，續創逾15個月新高，今天收盤小幅回檔，新台幣兌美元收30.479元，貶1.7分。外匯交易員分析，儘管今天新台幣稍稍回檔，後續由於經濟基本面表現佳、台股後市可期，走勢仍看升。（編輯：楊玫寧）1081101