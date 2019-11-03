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學者看淡第4季 10月出口轉正可能性低

最新更新：2019/11/03 15:43

（中央社記者廖禹揚台北3日電）財政部8日將公布10月進出口統計，學者認為，雖進入出口旺季，但各項數據看來，投資、進貨需求停滯，傳產接單普遍不佳，資通訊產品難撐大局，10月、甚至第4季轉正機率都不大。

根據財政部發布的9月海關進出口貿易初步統計，9月出口281億美元，年減4.6%，在8月短暫回正後又轉為負成長。但財政部看好傳統外銷旺季、台商產能回流效益延續及新興科技商機發酵等有利因素，預估第4季出口很有可能轉為小幅正成長。

不過，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，在外銷訂單連續11個月負成長狀況下，光靠蘋果新機銷售狀況佳、或是資通訊產品在台生產比重增加挹注出口成長，難以填補石化、金屬、塑橡膠、機械等傳統貨品需求衰退的缺口。

孫明德指出，觀察近期公布的經濟數據，美國與日本第3季投資幾乎沒成長，採購經理人指數也持續下跌，顯示各國大型廠商對景氣看法不樂觀，採取不投資、不進貨的策略，作為原物料的石化、金屬，以及投資所需的機械，短期內應難有較好表現。

美中貿易談判近期傳出好消息，美方表示有望在11月簽署協議，屆時可能帶動景氣回溫，不過，孫明德對此看法保守，認為業者今年已經聽過太多「好消息」，在正式簽署、確認內容為何之前，這類消息對他們已經「不痛不癢」。因此，孫明德認為，今年第4季至明年第1季，出口轉正機會都不大，但可觀察衰退幅度是否可能縮小。

孫明德並指出，廠商目前策略都是先消化既有庫存，可以觀察明年第2季是否出現庫存消化完後的回補需求，可能會為出口帶來較好表現。（編輯：楊凱翔）1081103

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