美股大漲 法人：台股留意高檔賣壓

（中央社記者潘羿菁台北4日電）受到美國非農業人口就業數字激勵，美股1日大漲逾300點作收，指數收在波段新高27347點，預料台股有望連動美股行情，不過法人提醒，近期台股續創波段新高，後市賣壓可能出籠進入整理。

美國勞工部近日公布10月份非農就業人口，新增12萬8000人，遠高於市場預期，同時，美國供應管理協會（ISM）也公告，10月製造業指數回升至48.3，高於9月的47.8，激勵美股大漲作收。

1日台股早盤一度跌破5日線，所幸在鴻海撐盤之下，盤勢得以回升平盤之上，尾盤在台積電微幅上漲以及鴻海給力，終場上漲40.82點，收在11399.53點，成交量為1332億元。

觀察盤面家數表現，漲跌家數約占一半，環宇-KY與三安合作，在轉單效應發威之下，股價漲停作收；或是散熱廠商超眾手機熱板將在本季開出，股價同樣大漲。

法人認為，目前台股續創波段新高後，前波高點賣壓可能出籠，個股漲跌逐漸分歧，投信前3季操作績效不錯，第4季可能會適度減碼保持盈餘，盤勢轉為高檔整理姿態，不過，由於總統大選將屆，往年大型股、集團股都會啟動美化帳面行情，是值得留意的類股。（編輯：張均懋）1081104