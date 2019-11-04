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海外資金專法上路逾2個半月 申請規模突破200億

最新更新：2019/11/04 15:54

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）海外資金專法效果逐漸顯現，財政部統計，從8月15日至11月1日，已有47案申請，申請匯回規模突破新台幣200億元大關，達213.8億元，實際已回流資金41.4億元，之中近7成為企業境外轉投資收益匯回。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（又稱海外資金專法）今年8月15日上路，為期2年；實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至10%，匯回後若進行實質投資，可再享減半優惠稅率。財政部先前預估，上路後一年最少可吸引1333億元資金匯回，最多可達8907億元。

財政部今天公布海外資金專法最新申請適用情形，統計至11月1日止，逾2個半月以來已有47案遞件申請，包括企業30件、個人17件，申請匯回規模213.8億元，包括企業部分185.5億元、個人部分28.3億元。

其中，已有38案、157.5億元通過國稅局及金融機構洗錢及資恐防制審查，按規定，申請人或企業會在收到國稅局核准函後一個月內匯回（可申請展延一次）；目前已有41.4億元資金匯回並存放在專戶，之中有28.6億元為企業資金，占已匯回資金比重69%，可望帶動國內實質投資。

對比10月28日公布的績效數字，至11月1日申請案件就多出6件，申請匯回金額增加55億元，引資效果逐步加快；不過，相對專法上路前預估一年最少可引資1333億元目標，現階段達成率16%。（編輯：楊玫寧）1081104

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