調查：穿戴裝置支出 2020年增27%

（中央社記者江明晏台北5日電）Gartner預估，2020年全球穿戴式裝置終端使用者支出可望達520億美元，年成長27%，其中，智慧手錶為支出最多的項目，拿下44%市占，而頭戴式顯示器（HMD）市場成長最為顯著。

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2019年終端使用者在穿戴式裝置的消費金額將近410億美元，而2020年可望達到520億美元，較2019年成長27%。預估2020年智慧手錶為終端使用者支出最多的項目，拿下44%市占，而頭戴式顯示器（HMD）市場成長最為顯著，較2019年提升52%。

Gartner表示，越來越多使用者捨棄智慧腕帶，轉而加入智慧手錶的行列。智慧手錶類別雖有Apple Watch和三星Galaxy Watch等品牌採高定價策略，但也有小米、華為等較平價的產品平衡市場價格。Gartner預期2020到2021年間，智慧手錶平均售價將下滑4.5%。

就出貨量而言，Gartner表示，2020年時智慧手錶和耳戴式裝置將居領導位置，預測2020年時智慧手錶出貨量為8600萬支，而耳戴式裝置則將近7000萬副。

耳戴式裝置市場競爭依舊激烈，領導廠商包括蘋果（AirPods）、三星（Galaxy Buds）、小米（AirDots）、Bose（SoundSport）和新進市場的亞馬遜（Amazon）。而Nuheara、微軟和Starkey等品牌所推出的產品也相當具吸引力，帶動市場對聽覺體驗強化和非處方（over-the-counter）聽覺擴增裝置的需求提升。

Gartner說明，促使穿戴式裝置普及的最大原因之一在於新進使用者，其他影響因素包括感測準確度上升、微型化技術演進和使用者資料保護能力優化，裝置製造商專注於讓感測器變得更小、更智慧，而穿戴式裝置內的感測器也將使資料判讀能力更精準，以提供更多使用情境。

智慧服飾會因微型化技術的進展而大幅受惠，因裝置製造商能將追蹤睡眠或病情的感測器整合到穿戴式裝置裡，使用者幾乎不會察覺；Gartner指出，對於心存抗拒的終端使用者而言，這些分散且近乎隱形的穿戴式裝置特別能提高其接受度。由於微型化技術持續提升，Gartner預測2023年時1/10的穿戴式裝置已不會讓使用者產生微和感。（編輯：趙蔚蘭）1081105