小店鋪新增販售項目 未辦理營業變更登記將遭罰

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）小店舖商家注意，高雄國稅局表示，實務上發現有不少小規模營業人，生意越做越大且販賣的產品類型增加，但卻忘記辦理營業項目變更登記，結果遭到補稅罰鍰，提醒登記內容及實際營業狀態應要一致。

高雄國稅局近日說明，小規模營業人指的是規模較小，平均每月銷售額未達新台幣20萬元的小店家，由稽徵機關以查定方式推定其每月銷售額計算營業稅。由於是採查定課稅，計稅時會參考同樣業別的毛利率、淨利率，當營業項目有變化，就會影響推定稅額準確性，因此要求店主一定要辦理變更登記，否則將遭罰。

高雄國稅局指出，先前就查到一件案例，店主本來登記營業項目為服飾零售，查定營業額每月8萬元，不過之後生意越做越大且增加販售化妝品，化妝品銷售額還比服飾更高，達每月平均18萬元，但卻沒有辦理營業項目變更登記。

高雄國稅局表示，最後這個店主遭到補稅加罰鍰，要補營業稅2.4萬元，並處罰鍰1.2萬元。國稅局提醒，實務上，這類違規案件不少，檢舉案件及例行稽查案件都有，提醒店主們留意規定，同時也不要心存僥倖，以免遭罰，得不償失。（編輯：楊玫寧）1081105