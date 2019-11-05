歐商提能源轉型4大建言 盼鬆綁風電在地化法規

歐洲在台商務協會（ECCT）理事長尹容（Giuseppe Izzo）（右）與執行長何飛逸（Freddie Höglund）（左）5日在台北召開記者會，發表歐洲商會2020年建議書。中央社記者徐肇昌攝 108年11月5日

（中央社記者潘姿羽台北5日電）歐洲在台商務協會今天發布2020年建議書，對於台灣推動能源轉型給予高度肯定，但也提出4大建言，進一步改革能源政策、放寬風能產業在地化法規、建立能源貯存系統以及抓緊陸上風能的開發潛力。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天發布2020年建議書，並以「台灣經濟逆轉勝：動盪世局，抓緊機遇」為主題，直指動盪世局引發諸多風險與挑戰，但也提供許多難得的機遇，要使經濟成就持久不衰，最佳做法是在各方面的策略與行動都能同心協力，才能抓住機遇，點化成金。

歐洲商會相當關注台灣能源發展的議題，建議書提到，台灣擁有豐富再生能源的完美條件，這也是台灣難得的機遇之一，但要確保能源轉型順利，仍有不少值得重視的議題。

首先，能源政策改革方面，台灣政府承諾修正電業法與再生能源發展條例，以解決電力市場的管制，但至今未付諸實施；主管機關也應進一步開放市場，允許再生能源設置、銷售及使用的多種商業營運模式能夠落實。

歐洲商會也提到，台電與風電開發業者間的標準化購電協議（PPA），以及風電開發業者與經濟部間的「管理合約」也必須調整，對電力減購給予補償，同時需要救濟措施，在台電未能如期完成電網連結時，對風能開發商給予補償。

其次，放寬風能產業在地化法規有其必要，歐洲商會指出，為了確保離岸風力電場能順利增建，希望主管機關採取合理的在地化規定，尤其是台灣還無法提供的設備與技術，例如風場營建工程所需的海上船隻等。

經濟部依「先示範、次潛力、後區塊」3階段策略，依序透過示範、潛力場址、區塊開發等機制推動離岸風電，歐洲商會風力能源委員會表示，先前國產化是以「項目」來要求，希望後面區塊開發階段，能夠改以「總價占比」作為評比，這樣會更有彈性。

此外，主管機關對於離岸風場建設有關的產業發展計畫，以及所有權與相關投資規定，應採國際標準，提升台灣本地供應鏈的彈性與競爭力。

第三項及第四項建言分別是建立能源貯存系統、抓緊陸上風能的開發潛力，歐洲商會強調，未來幾年內，風能與太陽能再生電力的發展速度及規模大幅提高，能源貯存系統刻不容緩。

歐洲商會風力能源委員會也建議，政府對於區塊開發的規劃可以說得更清楚，讓企業放心，明年的再生能源躉購費率也不希望降幅太大，盼可以維持今年水準。（編輯：鄭雪文）1081105

歐洲在台商務協會（ECCT）5日發表歐洲商會2020年建議書，呼籲台灣政府共同克服動盪世局的難關。中央社記者徐肇昌攝 108年11月5日

歐洲在台商務協會（ECCT）理事長尹容（Giuseppe Izzo）（圖）5日在台北召開記者會，發表歐洲商會2020年建議書。中央社記者徐肇昌攝 108年11月5日