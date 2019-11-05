歐商盼工時有彈性 風能產業不受一例一休約束

（中央社記者潘姿羽台北5日電）歐洲商會今天發布2020年建議書，特別呼籲台灣政府，工時相關法規應更有彈性，否則對於產業發展會造成非常大的阻礙；尤其是風能產業，建議勞動部將其列入勞基法第36條七休一例外的產業清單中。

歐洲在台商務協會（ECCT）以「台灣經濟逆轉勝：動盪世局，抓住機遇」為主題，發布2020年建議書，共計提出148項議題，其中有48項是新議題。

歐洲商會理事長尹容特別指出，台灣政府過去一年間，在32項議題取得顯著進展，這是過去5年來，進展最大的一年；他也強調，雖然國際局勢有許多挑戰，只要台灣能抓住機遇，讓天平朝有利的一方傾斜，台灣篤定能夠逆轉勝，走向繁榮未來。

不過歐洲商會人力資源委員會表示，技術與非技術勞工雙缺，限制了台灣抓住經濟機遇的能力，希望台灣政府可以進一步改革勞動法規，以利於培養、吸引及留住人才。

工時法規方面，人力資源委員會認為，以法律規定企業嚴格紀錄工作時數，是舊產業時代的思維，也會造成勞資互不信任，希望工作時數與條件相關法規可以更有彈性，並給予企業與員工更多空間，讓員工能夠不必在辦公室工作。

人力資源委員會也向政府喊話，風能產業必須被列入不受「一例一休」約束的產業名單內，如此一來，風能業者才能安排休假班表，以符合離岸工程工作的需要。

除了人力資源，歐洲商會關注的議題涵蓋國際標準、能源轉型、人口結構、產業創新等領域。另外，歐洲商會也表態，會持續支持台灣政府在追求國際貿易協定上的種種努力，尤其是歐盟－台灣雙邊投資協定（BIA）；相信BIA一旦實現，對於歐洲與台灣經濟成長及創造就業都有好處。

國發會主委陳美伶今天作為政府代表，出席發表會並接受建議書，她表示，今年建議書議題多數與全球趨勢有關且涉結構性改革，由此可見，歐洲商會在認可台灣政府努力的同時，也對台灣政府有更高的期待，2020年建議書議題看起來已往深水區邁進。

陳美伶表示，台灣政府將秉持積極的態度來處理問題，並制訂務實、有效率的解決策略；國發會也將持續扮演溝通平台，與外國商會共同打造更友善的經商環境。（編輯：鄭雪文）1081105