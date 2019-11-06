南茂前3季獲利年增2.5倍 每股賺2.83元

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）半導體封測大廠南茂第3季稅後淨利新台幣5.85億元，每股稅後純益0.81元，前3季稅後淨利20.54億元，大幅年增2.5倍，每股稅後純益2.83元。

南茂第3季合併營收53.99億元，較第2季49.05億元成長10.06%，年增7.86%，合併毛利率21.35%，較第2季17.09%增加4.26個百分點，年增1.85個百分點，合併營業利益7.85億元，合併營益率14.55%，較第2季9.22%增加5.33個百分點，年增1.84個百分點。

南茂第3季稅後淨利5.85億元，較第2季12.74億元減少54%，年增33.28%，每股稅後純益0.81元，低於第2季EPS 1.75元，優於去年同期EPS 0.56元。

法人指出，南茂第2季業外收入達9.16億元，主要認列處分採用權益法的投資利益約9.82億元，基期相對高。

從產能利用率來看，南茂第3季平均稼動率約74%，第3季資本支出約18.47億元，其中LCD驅動IC占比約7成。

從產品別來看，第3季動態隨機存取記憶體（DRAM）占比約16.9%，快閃記憶體占比約20.9%，金凸塊占比約15.5%，面板驅動IC占比約31.6%，混合訊號晶片占比約14.4%。

累計今年前3季南茂合併營收147.66億元，較去年同期135.07億元成長9.31%，前3季合併毛利率18.01%，較去年同期16.99%增加1.02個百分點，合併營業利益15.56億元，合併營益率10.54%，較去年同期9.68%增加0.86個百分點。

前3季南茂稅後淨利20.54億元，較去年5.86億元大增250.2%，前3季每股稅後純益2.83元，優於去年同期EPS 0.71元。

南茂自結10月合併營收18.99億元，較去年同期18.13億元增加4.71%，累計今年前10月自結合併營收166.65億元，較去年同期153.21億元成長8.77%。（編輯：楊玫寧）1081106