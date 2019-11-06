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宏碁第3季每股賺0.39元 創8季新高

最新更新：2019/11/06 18:59

（中央記者江明晏台北6日電）宏碁公布第3季合併營收628.7億元，季增14%；營業毛利66.63億元，毛利率10.6%；稅後淨利11.76億元，季增187.8%、年增29%，EPS為0.39元，稅後淨利與EPS皆創8季新高。

宏碁公司今天召開董事會，通過2019年第3季合併營收為628.7億元，季增14%；營業毛利66.63億元，毛利率10.6%；營業利潤7.75億元，季增32.8%；稅前淨利15.65億元；稅後淨利11.76億元，季增187.8%、年增29%，EPS為0.39元，兩者皆創8季新高。

宏碁旗下子公司酷基科技攜手梵蒂岡天主教的教宗全球祈禱網絡，共同合作研發跨足天主教信眾的全新穿戴式裝置「智慧玫瑰念珠」，10月中發表後獲全球知名國際媒體如CNN、BBC、福斯新聞網、華盛頓郵報報導。

繼參與美國「抗癌登月計劃（Cancer Moonshot）」基因定序項目，宏碁以人工智慧（AI）技術再次跨入生技領域，於5日宣布與台灣諾華簽訂合作備忘錄（MOU），運用人工智慧技術，在醫療的臨床試驗設計、查驗登記、疾病檢測、病患整合照護等方面雙方進行跨界合作。此外雙方也將更進一步應用全球營運平台，將台灣智慧醫療產品推向國際，初期將鎖定的合作疾病領域為黃斑部退化、糖尿病視網膜病變及心血管疾病等。

宏碁推進建立多重事業引擎的策略動能持續發酵，如：安碁資訊公司、智聯服務公司、展碁國際公司、安圖斯科技公司、酷碁公司等。（編輯：鄭雪文）1081106

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